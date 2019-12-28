إيلاف تستقبل 2020 بدويتو جديد

فرغت المطربة ايلاف عبد العزيز من اللمسات الاخيرة من “دويتو” جديد يجمعها لاول مرة بالمطرب الشاب سامي عز الدين، وقد حملت اغنية الدويتو اسم “ان شاء الله يا بتي” التي كتب كلماتها الشاعر احمد عبد الرحمن السيد، ولحنها سامي عز الدين. ومن المتوقع وبحسب آخر لحظة، ان يتم بث الدويتو عبر فضائية الهلال ومواقع التواصل الاجتماعي قريبا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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