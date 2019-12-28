ملاذ غازي تلحق بالكبار في بورتسودان

تستعد المطربة ملاذ غازي للمغادرة الى بورتسودان في اليومين القادمين لاحياء حفل الذكرى “64” للاستقلال المجيد في احد فنادق المدينة الشهيرة وقد فرغت ملاذ امس من بروفات الاغنيات التي ستقدمها في الحفل. Advertisements يذكر ان مدينة بورتسودان تستضيف أواخر هذا الشهر الموسيقار الكبير محمد الامين، وبحسب آخر لحظة، تستضيف المدينة في الاسبوع الاول من الشهر القادم الفنان الكبير ابو عركي البخيت. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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