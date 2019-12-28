أسر الشهداء:حمدوك سيعيد النظر في لجنة التحقيق

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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كشف نائب منظمة أسر الشهداء كشة عبد السلام عن التزام رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بإعادة النظر في لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي يترأسها المحامي نبيل أديب وقال كشة إن حمدوك ناقش مع أسر
الشهداء لدى زيارته لمقر المنظمة الاسبوع الماضي أسباب رفضهم للجنة أديب والتي تمثلت في عدم حيادية اللجنة لتمثيل القوات النظامية بها ، وأضاف كشة على الرغم من تشكيكنا فيها باعتبارها جهات متهمة بارتكاب جريمة فض
الاعتصام، وبحس صحيفة الجريدة ، ذكر بجانب تحفظنا على منهجية التحقيق وطرق حفظ الأدلة فضلا عن أن النيابة العامة لم توفر حماية الشهود مما يؤدي إلى عرقلة سير عمل لجنة التحقيق حسب آراء أسر الشهداء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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