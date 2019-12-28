نهى عجاج تغني في بيرمينجام

تشارك الفنانة نهى عجاج اليوم في الحفل الذي ينظمه قروب دعم الثورة والسودانيين في مدينة بيرمينجهام على شرف الذكرى الاولى لثورة ديسمبر. ويشارك في الحفل عدد من الفنانين المقيمين في انجلترا والشاعرة الكتورة آمنة نوري، وسيتم خلال الحفل الذي يخصص ريعه لضحايا الثورة سيتم بحسب آخر لحظة تكريم الروائي العالمي عبد العزيز بركة ساكن، والاعلامي الطيب عبد الماجد والكابتن هيثم مصطفى ويأتي الحفل تحت شعار “ماشين في السكة نمد”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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