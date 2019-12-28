توقيع على اتفاق إطاري بشأن “مسار دارفور” بجوبا اليوم

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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ينتظر أن توقع الحكومة وحركات الكفاح المسلح بدارفور اليوم على اتفاق إطاري بشأن “مسار دارفور” وهو بمثابة خارطة طريق للتفاوض، ويحدد الإتفاق الإطاري القضايا التي يجب تناولها.
وأفاد عضو وفد الوفد المفاوض عن مسار دارفور والقيادي بحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح بحسب صحيفة السوداني، أن المبادئ تتعلق بشكل الحكم والسلطة وقضايا النازحين واللاجئين والتعويضات والتنمية وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية وغيرها في إطار عام، وتوقع معتصم تحديد موعد استئناف التفاوض بعد التوقيع على الإتفاق “الاطارى” مباشرة، لافتا الى وصول معظم مفاوضي الحركات إلى جوبا.
ويشمل مسار دارفور ” حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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