الوطني يستعجل التحقيق في من قتل الشهداء

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 49 مشاهدة اطلق رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور ابراهيم غندور تصريحات مثيرة بشأن شهداء ثورة ديسمبر، وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: “نرجو ان تسرعوا في التحقيق في من قتل الشهداء”. Advertisements وقال غندور في تصريحه بحسب صحيفة آخر لحظة، نحن ننتظر ذلك وراء لجنة، الذين خرجوا يطالبون بالقصاص للشهداء انتم تركتم ذلك من خلفكم، كل همكم الآن في الوظائف.. تركتم دماء الشهداء الذين كانوا سببا في ان تكونوا انتم في السلطة الآن”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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