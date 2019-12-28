عشرات الآلاف يهاجمون مقراً تسلمته الحكومة من “يوناميد”

تعرض مقر بعثة الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة اليوناميد الذي تسلمته حكومة جنوب دارفور مؤخراً لأعمال نهب وسلب وحرق واسعة بواسطة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأكد مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح للصحفيين أمس إن عمليات السرقة والنهب بدأت منذ ثلاثة أيام وتعاملت معهم الأجهزة الأمنية بالقبض وفتح بلاغات في مواجهتهم إلا أن الأمر تطور أمس عندما اقتحمت مجموعات تقدر أعدادها بأكثر من (٥٠) ألف شخص أغلبهم من معسكرات “كلمة وعطاش ودريج” للنازحين للمقر.

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وذكر صالح بحسب صحيفة السوداني، أن الأجهزة الأمنية ورغم استخدامها للغاز المسيل للدموع إلا أنها لم تستطع تفريغ المجموعات الكبيرة من المهاجمين، وتابع (استخدمنا كميات كبيرة من الغاز حتى نفد وما زالت هذه الأعداد الكبيرة مصرة على اقتحام المعسكر ونهبه).

مؤكداً إرسال تعزيزات أمنية من الدعم السريع للسيطرة على الوضع الذي وصفه بالكارثي والذي لم يتم تداركه نتيجة أعمال الحريق وإشعال النيران لا سيما وأن بالمعسكر مستودعات للبترول، متهماً جهات لم يسمها بتحريض النازحين لإحداث الفوضى والإنفلات الأمني لتحقيق أجندتها، وأضاف (ما حدث ربما يكون مقدمة لعمل تخريبي كبير يستهدف مواقع حيوية أخرى)، وشدد نيازي على ضرورة حل قضية معسكرات النازحين، ورأى انها تمثل عقبة أمام عجلة التنمية بالولاية.

وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور قد تسلمت مقر البعثة يوم ١٨ نوفمبر ضمن استراتيجية الخروج التدريجي للبعثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)