والي جنوب كردفان: نحتاج الى قوانين لترتيب الولاية من جديد

قال والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد إسماعيل إن امر القضاء والعدل مهم لجهة انه امر سماوي ، والقانون والعدل أساس الحكم ودونهما يصبح الامر حكم الغاب، والقانون يحدد الحياة ، وحتى الحرب لها قوانين تحكمها.

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وأضاف رشاد لدى مخاطبته بحديقة قصر الضيافة بكادقلي ختام فعاليات الدورة التدريبية حول حقوق الطفل لقضاة الولاية بحسب صحيفة آخر لحظة، اضاف: وفي ظل السلام القادم وشعار حرية، سلام، وعدالة لا بد للتطرق للعدل والقانون، والولاية تأثرت بالحرب ،وفي ظرف دقيق تحتاج الي القوانين وسنها.

ونبه ان القوانين هي اعادة الترتيب من جديد لجنوب كردفان، لافتا ان قانون الطفل يحمي الاطفال، مطالبا بالتبصير بالقوانين في المحليات عبر الورش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)