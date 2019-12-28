التاريخ: 28-ديسمبر-2019
19 مشاهدة
تمكنت إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بلغت (167) مسدس كول تركي و(10) خزن كلاش و(300) طلقة كلاشنكوف .
وطبقاً لمصادر قالت أنه بعد توفر معلومات ، وبعد الرصد والمتابعة قام أفراد بنصب كمين لمهربين إثنين يقودان دراجتين بخاريتين فقاموا بوقيفهما فيما تمكن أحدهما من الهرب وتم توقيف الآخر .
قالت المصادر أن صاحب الدراجة الذي هرب معروف لدى السلطات ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت طائلة حيازة الأسلحة والذخيرة بالقسم الأوسط، بحسب صحيفة المجهر ، تم تسليم المضبوطات للشرطة لإكمال الإجراءات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أسلحة وذخائر بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.