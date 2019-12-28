 ضبط أسلحة وذخائر بالقضارف

تمكنت إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بلغت (167) مسدس كول تركي و(10) خزن كلاش و(300) طلقة كلاشنكوف .

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وطبقاً لمصادر قالت أنه بعد توفر معلومات ، وبعد الرصد والمتابعة قام أفراد بنصب كمين لمهربين إثنين يقودان دراجتين بخاريتين فقاموا بوقيفهما فيما تمكن أحدهما من الهرب وتم توقيف الآخر .

قالت المصادر أن صاحب الدراجة الذي هرب معروف لدى السلطات ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت طائلة حيازة الأسلحة والذخيرة بالقسم الأوسط، بحسب صحيفة المجهر ، تم تسليم المضبوطات للشرطة لإكمال الإجراءات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )