مطالبات قوية بتوظيف الشباب في 2020

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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دعا رئيس تجمع شباب السودان، ايوب محمد عباس، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الى اهمية توظيف الشباب الخريجين في الخدمة العامة، بجانب توفير مشروعات انتاجية في القطاع الخاص “الزراعي والصناعي”، فضلا عن مراجعة السياسات المصرفية وتيسير شروط التمويل الصغير والاصغر دعما لشريحة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
وشدد عباس بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس على ضرورة تاهيل وتدريب الشباب استنهاضاً لتوحيد ارادة الشبابا لبناء الوطن والمساهمة في عملية البناء والتعمير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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