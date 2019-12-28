الدقير: الميزانية المطروحة للعام 2020 غير موفقة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير، إن الميزانية العامة للدولة المطروحة حالياً بمجلس الوزراء للعام 2020، نعتقد أنها غير موفقة، لأنها قائمة على جدلية الدعم.
وشدد الدقير خلال مخاطبته ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين بولاية الجزيرة بحسب صحيفة السوداني، “بدون استقرار نسبي في الاقتصاد لن يكون هناك حل للمشكلة”.
وأضاف “إن كان تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي القائمة على رفع الدعم وتحرير سعر الصرف هو الحل نحن نرى أن هذه روشتة مجربة وفاشلة” .
وقال “السواد الأعظم من السودانيين الآن يعيشون ضنكاً في العيش وهذه كلها إفرازات النظام السابق، لكن لا بد للحكومة الحالية أن تتعامل مع هذا الأمر”.
ودعا الدولة أن تسرع وتضع يدها على كل الشركات، لأن هناك العديد من الشركات موجودة الآن خارج ولاية المال العام. وانتقد الدقير التباطؤ في ملف تحقيق العدالة وفي ملفات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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