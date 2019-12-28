غندور: تسلط (قحت) علينا من أقدار الله

اعتبر رئيس المؤتمر الوطني بروفيسور ” ابراهيم غندور ان “تسلط قوى الحرية والتغيير “قحت” عليهم من اقدار الله، كما تساءل عن الهدف من وراء سعي مدير المركز القومي للمناهج والبحث العلمي،” د. عمر القراي لاخراج الدين من المناهج،

وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك بحسب صحيفة آخر لحظة، “ورد على لسان القراي مسؤول المناهج في السودان في عدد من اللقاءات التلفزيونية، حديث طالب فيه اخراج الدين من المناهج؟. مضيفاً نحن كمسلمين نرد كل شيء لاقدار الله حتى اخطاء البشر من اقدار الله.

Advertisements

نحن كمسلمين نرد كل شيء لاقدار الله حتى اخطاء البشر من اقدار الله بالتالي هذه هي الفكرة وإن كان ذلك خلط الدين بالسياسة فمرحبا بذلك، تسلط قحت علينا الأن من اقدار الله “. بالتالي هذه هي الفكرة وإن كان ذلك خلط الدين بالسياسة فمرحبا بذلك، تسلط قحت علينا الأن من اقدار الله “.

وقال غندور ان قوى الحرية والتغيير لم تستطع حل الحزب بالطرق القانونية المعروفة، وذهبت الى خياطة قانون خاص فصل لحله”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)