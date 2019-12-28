مصر: تنفي تنازلها عن مطالب بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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نفت الحكومة المصرية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن تنازل القاهرة عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تتعلق بتنازل مصر عن مطلبها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة المصرية بحسب صحيفة السوداني، إن المركز تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء، وقطعت بأنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد البيان على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيما على مصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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