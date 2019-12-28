تغريم سيدة هددت جارتها بالقتل

فرضت محكمة حي النصر الجنائية جنوب الخرطوم برئاسة مولانا ” أنس محمد ” عقوبة مالية قدرها (5) آلاف جنيه لسيدة أدانتها المحكمة بتهديد جارتها بالقتل ، وفي حال عدم دفع الغرامة السجن شهرين .

وحسب قضية الإتهام أن مشاجرة دبت بين الشاكية والمتهمة بعد وقوع مشاجرة بين أطفالهن على إثرها توجهت المتهمة الى منزل الشاكية وهددتها بالقتل بواسطة السكين .

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وبحسب صحيفة المجهر ، وفور وقوع الحادث قامت الشاكية بتدوين بلاغ بالواقعة وقدمت شهوداً على ذلك .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )