تغريم سيدة هددت جارتها بالقتل

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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فرضت محكمة حي النصر الجنائية جنوب الخرطوم برئاسة مولانا ” أنس محمد ” عقوبة مالية قدرها (5) آلاف جنيه لسيدة أدانتها المحكمة بتهديد جارتها بالقتل ، وفي حال عدم دفع الغرامة السجن شهرين .
وحسب قضية الإتهام أن مشاجرة دبت بين الشاكية والمتهمة بعد وقوع مشاجرة بين أطفالهن على إثرها توجهت المتهمة الى منزل الشاكية وهددتها بالقتل بواسطة السكين .
وبحسب صحيفة المجهر ، وفور وقوع الحادث قامت الشاكية بتدوين بلاغ بالواقعة وقدمت شهوداً على ذلك .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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