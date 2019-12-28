بالتفاصيل تعرف على اسباب رفض تجمع المهنيين لموزانة 2020

السبت 28 ديسمبر 2019

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال تجمع المهنيين السودانيين، أن الحكومة اجازت موزانة 2020 وتجاهلت المقترحات والمناشدات التي دفعت بها قوى اعلان الحرية والتغيير بشأن مراجعة وإعادة دراسة الموازنة والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول.



واضاف في بيان اليوم (السبت) أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية وصفة لمفاقمة الأزمات، وهي ذات سياسات التحرير الاقتصادي، التي طبقها النظام المباد.

واوضح ان ماخذه على مشروع الموازنة التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل، وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية.

واشار إلى إن الموازنة لم توضح الإيرادات العامة بأنها ستزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، كما لم يوضح مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها.

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وقال اعتماد الموازنة على نسبة 53% من المنح الأجنبية من إجمالي الإيرادات، يعني اهتزاز الموازنة بل وإنهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، بالمقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني مجددًا التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج.

واضاف ان إجراءات رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، تبدو تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية.

واوضح أن رفع الاجورإلى 1000 جنيه شهريًا، وهو دون ما نادينا به بكثير، ونجدنا ملزمين بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ذلك النطاق.

واكد تجمع المهنيين انه لن نقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت يتوعّد لها النظام السابق ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات.

وطالب مجلسا السيادة والوزراء عدم المضي في إجازة الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وعقد مؤتمرٍ اقتصادي عاجل، لتجنبً وضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا.