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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﺎﺭﺍﻟـﻮﺳـﻂ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻣـﺲ ﻋﻘﺐﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﺣﻤﺪﺍﻟﺮﻳﺢ (ﺍﺯﺭﻕ ﻁﻴﺒﺔ) ﺑﺮﺋﺎﺳﺔﺍﻟﺴﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻁﻴﺒﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻩﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﺃﻭﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲﺣﻮﺕ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳـﺘـﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺢ (ﺍﺯﺭﻕ ﻁﻴﺒﻪ) ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺻﻤﺎﻡﺍﻣﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺩﻋﺎﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉﺍﻟــﺠــﺰﻳــﺮﺓ ﻹﺣــــﺪﺍﺙ ﻧﻬﻀﺔﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﺍﻟـﻤـﺸـﺮﻑ ﺇﻟــﻲ ﺃﻥﺃﺯﺭﻕ ﻁﻴﺒﻪ ﺃﻣــﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗـﺎﻝ :)ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻻﺑﺸﻲء ﻁﻴﺐ( ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﻟﻔﺖ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮﻭﻧﻀﺎﻟﻪ ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺃﻥﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﺯﺭﻕ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﻧﻀﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧـﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﻮﺳـﻂ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﻭﺻﻮﻻ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺗﻔﺎﻕ.
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻭﺟﻪ ﺍﺯﺭﻕ ﻁﻴﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﺓ ﻟﻨﺴﺦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎﻟﻜﻞ ﺍﻻﺣــﺒــﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻪ .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مسار الوسط ﻳﺰور أزرق ﻃﻴﺒﺔ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻧﺴﺨﺔ اصلية ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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