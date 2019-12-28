الحكومة تعلن عن 29 اجراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الانتقالية”29″ إجراءًا لمعالجة الأزمة وإيقاف التدهور الاقتصادي من خلال تطوير برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي لمعالجة التحديات الراهنة.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّ إجراءات الحكومة الانتقالية لمعالجة التدهور الاقتصادي تشمل وضع الأسس والضوابط الصارمة لولاية وزارة المالية على المال العام، بضبط وترشيد الإنفاق العام وتفعيل نظام الخزانة الموحدة، وزيادة الإنتاج والتوجّه نحو تصدير المنتجات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة، بجانب تنمية وتعزيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية، فضلاً عن التركيز على إنشاء مشروعات ذات ميزة تفضيلية وتنفيذ برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي وهيكلة السياسات المالية، إضافة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير الغذاء ومكافحة الفقر وتمويل المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة، ووضع ودمج أهداف التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

وشملت الإجراءات معالجة الأزمة الاقتصادية أيضًا الإنفاذ الصارم لقانون حماية المستهلك وتنفيذ تعداد للسكان والمنازل وتعداد حيواني وزراعي وصناعي ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية، إضافة لإصلاح السياسات النقدية للمساهمة في زيادة فاعليتها ومراجعة وتحسين إدارة المخاطر في البنوك للمساعدة في استدامتها، ومراجعة قانون البنك المركزي لتأكّيد استقلاليته، فضلاً عن تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية بغية الانتقال لمرحلة استقرار وتسريع النمو الاقتصادي، وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية والمحافظة على صحة الحيوان وتحسين النسل.

باج نيوز