(سيدالبلد) جاهز لجلد اللتوال في عز (البرد) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يعيش الاهلة اليوم على أعصابهم.

• تنتظر (سيدالبلد) مهمة صعبة للغاية امام النجم الساحلي في تونس في البطولة الأفريقية.

• رغم صعوبة المباراة .. الهلال في حاجة للفوز.

• نتيجة أخرى غير الانتصار سوف تعقد مهمته كثيراً.

• حتي اللحظة تتنافس ثلاثة أندية على بطاقتي الصعود.

• الهلال والنجم الساحلي والاهلي المصري.

• بلاتنيوم خارج هذا السباق (مؤقتاً) عقب خسارته على ملعبه امام النجم بثلاثية.

• بإمكان الفريق الزيمبابوي مفاجأة منافسيه في بقية جولات المجموعة الثانية.

• (كل شي وارد في كرة القدم)

• أما المنطق فيقول انه قريب جدا من محطة الوداع.

• يحل اليوم ضيفا على الاهلي المصري في ذات مباريات هذه المجموعة.

• نسبة تحقيق بلاتنيوم نتيجة ايجابية في القاهرة تظل ضعيفة للغاية.

• لذلك نأمل من الهلال تحقيق الفوز فقط.

• وكل التوفيق للجهاز المصري في تحقيق النجاح في مهمته الأفريقيه الاولى مع الهلال.

• الفترة التي قضاها المصري حمادة صدقي غير كافية لإحداث التغيير المنشود على الشكل الفني للهلال.

• لكن اذا نجح في وضع تكتيك (فعال) بإمكانه قيادة الهلال للتفوق على منافسه.

• النجم الساحلي ليس خطيراً سواء على الورق أو الملعب حتي يحصل على جميع الترشيحات بالتفوق على ضيفه.

• التركيز والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء سيقودان الهلال الي (بر الأمان).

• انا ضد تحفيز اللاعبين عقب تحقيق الانتصارات.

• الحوافز التي أعلن عنها (الكاردينال) كان الأفضل تقديمها قبل المباراة.

• نرجو ان تراجع ادارات الأندية هذا النهج.

(( صمت اخير ))

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.