(سيدالبلد) جاهز لجلد اللتوال في عز (البرد) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يعيش الاهلة اليوم على أعصابهم.
• تنتظر (سيدالبلد) مهمة صعبة للغاية امام النجم الساحلي في تونس في البطولة الأفريقية.
• رغم صعوبة المباراة .. الهلال في حاجة للفوز.
• نتيجة أخرى غير الانتصار سوف تعقد مهمته كثيراً.
• حتي اللحظة تتنافس ثلاثة أندية على بطاقتي الصعود.
• الهلال والنجم الساحلي والاهلي المصري.
• بلاتنيوم خارج هذا السباق (مؤقتاً) عقب خسارته على ملعبه امام النجم بثلاثية.
• بإمكان الفريق الزيمبابوي مفاجأة منافسيه في بقية جولات المجموعة الثانية.
• (كل شي وارد في كرة القدم)
• أما المنطق فيقول انه قريب جدا من محطة الوداع.
• يحل اليوم ضيفا على الاهلي المصري في ذات مباريات هذه المجموعة.
• نسبة تحقيق بلاتنيوم نتيجة ايجابية في القاهرة تظل ضعيفة للغاية.
• لذلك نأمل من الهلال تحقيق الفوز فقط.
• وكل التوفيق للجهاز المصري في تحقيق النجاح في مهمته الأفريقيه الاولى مع الهلال.
• الفترة التي قضاها المصري حمادة صدقي غير كافية لإحداث التغيير المنشود على الشكل الفني للهلال.
• لكن اذا نجح في وضع تكتيك (فعال) بإمكانه قيادة الهلال للتفوق على منافسه.
• النجم الساحلي ليس خطيراً سواء على الورق أو الملعب حتي يحصل على جميع الترشيحات بالتفوق على ضيفه.
• التركيز والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء سيقودان الهلال الي (بر الأمان).
• انا ضد تحفيز اللاعبين عقب تحقيق الانتصارات.
• الحوافز التي أعلن عنها (الكاردينال) كان الأفضل تقديمها قبل المباراة.
• نرجو ان تراجع ادارات الأندية هذا النهج.
(( صمت اخير ))
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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