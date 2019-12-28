عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وزير المالية: رفع الدعم التدريجي للوقود والإبقاء على القمح والغاز

مصادر للتيّار: عبد الواحد محمد نور بالخرطوم في يناير

حميدتي: مهمتنا تشريفية ..ونتدّخل لأنّنا شايفين الخطر

قحت تجتمع الأحد لحسم حكام أربعة ولايات

بابكر فيصل بالتيّار السودان لن يحكم بحزبٍ واحد

آخر لحظة

(آخر لحظة) تكشف صفقة بيع منزل البشير بكافوري

معلومات جديدة عن ترشيحات الولاة

إجازة الموازنة برفع الدعم عن الوقود تدريجياً

حميدتي: لا علاقة للسيادي بالضائقة المعيشية

التغيير: نحن ضد دعوة الانتخابات المبكرة

اليوم التالي

إجازة الميزانية ورفع الدعم عن الوقود تدريجياً

مالك عقارلـ “اليوم التالي” : سنلتقي في الخرطوم قريباً

حميدتي: الاقتصاد مسؤولية مجلس الوزراء والدين خط أحمر

الميزانية تقر مجانية التعليم والصحة والأبقاء على دعم القمح وغاز الطبخ

أخبار اليوم

مجلس الوزراء يجيز الموازنة برفع تدريجي لدعم المحروقات وتصريحات لوزير المالية.

حميدتي : المجلس السيادي تشريفي بدون صلاحيات والمسئولية يتحملها مجلس الوزراء.

مزارعون بأبي حمد يجددون الدعوة للنفط والزراعة بمراجعة جازولين المحافظة لتدارك الموسم الشتوي.

اسماعيل التاج يكشف عن بداية اجراءات التحقيق مع الجناة في مجزرة القيادة.

عاصم البلال يكتب : إما أن تلعن الكيزان أو تسبح بحمد القحتان !.

الوطن

متضررو أحداث “الزاوية” يقاضون النظام البائد

رفع الدعم تدريجياً عن الجازولين و البنزين

غندور: “قحت” تخلت عن دماء الشهداء سعياً وراء السلطة

“البوشي” تدعو شباب السودان لنبذ الجهوية ودعم قضايا السلام

مزارعون بالنيل الأبيض يتهمون شركة تابعة للمتعافي بالتسبب في فشل الموسم الصيفي

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السوداني

مجلس الوزراء يجيز الموازنة..رفع تدريجي لدعم المحروقات وإبقائه على القمح والغاز

زيادة الرواتب بنسبة 100% ومجانية تعليم الأساس والعلاج بالمستشفيات الحكومية

عشرات الآلاف يهاجمون مقرًا تسلّمته الحكومة من يوناميد بنيالا

المهدي يطالب بإنقاذ حكومة حمدوك

حركة عبد الواحد: سنشارك في المفاوضات إذا نقلت إلى السودان

حميدتي: مجلس الوزراء يتحمّل مسؤولية الأوضاع بالبلاد

الصيحة

إجازة الميزانية ورفع تدريجي للدعم

حميدتي :السيادي تشريفي ومجلس الوزراء يتحمّل المسؤولية

عشرات الآلاف من المواطنين ينهبون مقرّ يوناميد بنيالا

البجا المعارض : زيارة النظّار لجوبا وظّفت سياسيًا وأربكت الموقف

الجبهة الثورية تتوقّع اتفاق سلام في جوبا قبل 15″ فبراير المقبل

مناوي للصيحة : حديث عبد الواحد بلا قيمة وغير مثير لانتباهنا

زيرو فساد تدّشن مكتبها وتبدأ عملها بشمال كردفان

السوداني الدولية

الحكومة ترفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا

أسماء للسوداني الدولية : قانون التفكيك سيطال الخارجية

حميدتي: مجلس الوزراء يتحمّل المسؤولية و السيادي تشريفي

مصر تنفي تنازلها عن مطالب بشأن ملء البحيرة وتشغيل سدّ النهضة الإثيوبي

الجبهة الثورية: السلام النهائي يمكن تحقيقه قبل 15″ فبراير

الدقير: الميزانية المطروحة غير موفقة

حكومة السراج تطلب من تركيا التدّخل عسكريًا في ليبيا

انطلاقة المفاوضات المباشرة لمسار دارفور غدًا

حمدوك يتعهّد بإعادة النظر في لجنة تحقيق فضّ الاعتصام

الانتباهة

اعتماد الموازنة برفع متدرّج لدعم المحروقات ومضاغفة الأجور

المهدي: وزيرة الخارجية غير مؤهلة

حميدتي: البلاد مقبلة على خطر

الانتباهة تكشف إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

تجمّع المهنيين بالشمالية ووسط دارفور يرفضان الولاة المرشحين من التغيير

تجاني مصطفى: طرح العلمانية من الحركات المسلّحة كرت ضغط

الدقير: الميزانية المطروحة غير موفقة

الهلال في مواجهة ثأرية مع النجم الساحلي في تونس

الحداثة

مجلس الوزراء يجيز موازنة تعتمد رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود

عبد الله موسى: مؤتمر شرق السودان ضمان للخروج من دوامة الصراعات

الدقير: هناك تباطؤ في ملف العدالة

مؤتمر الكنابي: قضيتنا لم تسحب من ملف التفاوض

مصر تنفي تنازلها عن مقترحها الخاص بملء وتشغيل سدّ النهضة