شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

درج رئيس حزب المؤتمر الوطنى الدكتور ابراهيم غندور على إطلاق الكثير من التصريحات وتبنى العديد من المواقف التى يستغرب الناس ان تصدر عن شخص لم يكن يوما من ايام حكمه وسيطرته لم يكن يتبناها بل بالعكس كان يقول ويفعل عكسها مائة بالمائة فالرجل يعلن اعتراض حزبه على تكميم الافواه وحزبه الرائد فى هذا الباب ، ودكتور غندور يشتكى بحسرة والم من ما يعتبره اقصاء لمنسوبى حزبه من الخدمة العامة وابعادهم عن وظائفهم فقط لانهم مؤتمر وطنى واحلال منسوبى الحرية والتغيير مكانهم بحسب ادعاءه وهو كلام غير صحيح طبعا اذ ان من تمت اقالتهم هم شاغلوا الوظائف القيادية وهم أصلا جاءوا بتعيين سياسى ولم يتم ابعاد منظم لاناس من وظائفهم العادية لانتمائهم السياسى ، وهب ان ذلك حدث فهو قطعا مستنكر وغير مقبول لكن ليس غندور ولاحزبه من يحق لهم الحديث فى هذا الموضوع مطلقا فهم ملوك الاقصاء والتشريد والابعاد عن الوظيفة وقد تم فصل وانهاء خدمة آلاف الموظفين والعمال من مواقع عملهم.

ونجد غندور يتحدث فى احد منشوراته عن معارضة حزبه لرفع الدعم عن السلع ويدعو الحكومة للبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية وعدم ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب .

من جهة اخرى طالب البروفيسور ابراهيم غندور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق الخاص بشهداء ثورة ديسمبر وقالَ لقحت نرجو ان تسرعوا في التحقيق في من قتل الشهداء وأضاف نحن ننتظر ذلك وانتم تكونون لجنة وراء لجنة .

واتهم غندور عبر صفحته بالفيسبوك الحرية والتغيير بالسعي وراء السلطة وقال مخاطبا اياهم كل همكم الان في الوظائف تركتم دماء الشهداء الذين كانوا سببا في ان تكونوا في السلطة الأن.

حقيقة ان صدور هذه المقولات والمواقف عن غندور وحزبه تثير الاستغراب وتدعونا للدهشة والتساؤل عن ما الذى يجرى ولن نجد تعبيرا يناسب المقام غير ان نقول ان لم تستح فكن غندور.