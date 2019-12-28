تحدي الغطرسة الأمريكية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

انطلقت الجمعة مناورات بحرية ضخمة في مياه المحيط الهندي بالقرب من مدخل الخليج العربي ، وتستمر هذه المناورات لأربعة أيام، وتبرز اهميتها فى عدة نقاط اهمها أنها أول مناورات عسكرية بحرية مشتركة كبرى تقوم بها هذه الدول ، وتشارك فيها مدمرات وغواصات مزودة بصواريخ موجهة.

والمعروف ان العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين روسيا الاتحادية، والصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية قد تطورت وازدادت متانة خلال السنوات القليلة الماضية، وربما وصلت إلى تشكيل محور يجمعها للدفاع عن مصالحها فهى تواجه غطرسة أمريكية غربية مستمرة، وتشترك في عدائها لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية التي تعتبر أمريكا ومصالحها أولا، ولا تراعي مصالح الآخرين، وتحاول الهيمنة على منطقة الخليج والتحكم بمصادر الطاقة.

وتأتى هذه المناورات بحسب الهدف المعلن عنها الى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث، ووضع سيناريوهات روسية صينية إيرانية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوى خارجية تحاول السيطرة على مضيق هرمز والتحكم بحركة مرور الناقلات من والى دول المنطقة؛ ويعتبرها المراقبون ردا مباشرا على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل قوة بحرية تضم بعض الدول الأوروبية والعربية لتقوية حضورها في الخليج والتحكم بالممرات البحرية، ورسالة واضحة لإدارة دونالد ترامب مفادها ان ايران ليست وحيدة في الساحة، وان الحوار معها في اطار الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الحالية، وليس اللجوء الى الخيار العسكري.

التقارب بين الدول الثلاث يعتبر تحديا للغطرسة الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط، وانذارا مبطنا لأمريكا وعملائها في المنطقة مفاده ان هنالك قوى كبرى أخرى وفي مقدمتها روسيا والصين تتعاطف مع إيران، وتدعم موقفها المعادي للولايات المتحدة، وان أي مغامرة عسكرية أمريكية خليجية ضد إيران، أو للسيطرة على المنافذ البحرية ستعرض المنطقة والعالم للخطر.