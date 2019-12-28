ليلة سودان المحبة تحرج البعض

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ذهول اكتنف الكثيرين عند قيام الحفل الغنائي الكبير فى العاصمة السعودية الرياض واحياه الفنان الكبير الاستاذ محمد الامين والفنانين الشابين حسين الصادق ونانسى عجاج ، وقد كان الحضور السودانى كبيرا جدا وملفتا للنظر كما شارك فى الحفل وتفاعل معه سعوديون وعرب اخرون مقيمون فى السعودية .

ومثار الاستغراب ان التحول الكبير الذى حدث فى السعودية لم يتمثل فقط فى الغناء واقامة الاحتفالات فى بلد كانت ترى الفعل فجورا ومنكرا كبيرا لكن العلماء صمتوا لان السلطان اراد اقامة الاحتفال واستقبال الفنانيين ويتمثل التحول الكبير فى ظهور الفنانات حاسرات عاريات غير محجات مما يوجب على السلفيين ترك انتقاد الاخرين وتفسيقهم والالتفات الى انفسهم وتطهيرها .

وكان العشرات من ابناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية قد استقبلوا الفنانة نانسي عجاج و الفنان حسين الصادق بعد وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض السعودية.

وتأتي زيارة الثنائي للملكة للمشاركة في حفل (ليلة سودان المحبة) الذي أقيم مساء الخميس 26 ديسمبر 2019 على مسرح أبو بكر سالم في إطار فعاليات مهرجان موسم الرياض ونقله التلفزيون السودانى

وفى الرياض التقط سودانيون صورا تذكارية مع الفنانة نانسي عجاج التي بدأت في كامل اناقتها وهي ترتدي بنطال جينز وجاكيت أزرق ونظارة شمسية وحقيبة يد رمادية اللون .

وكذلك حرص بعض اعضاء الجالية السودانية بالسعودية على التقاط صور سيلفي مع الفنان حسين الصادق الذي ظهر أنيقا عبر نيو لوك من خلال بدلة سوداء اللون وحلاقة ذقن جديدة .

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ قد كتب عن ليلة محمد الأمين وحسين الصادق ونانسي عجاج بتويتر قائلاً : (لاخواننا وأهلنا المقيمين في السودان… حياكم الله في البوليفارد… في ليلة سودانية خالص).

ومن الطريف أن تركي نشر مقطعاً للفنان السوداني محمد الأمين وكتب معلقاً على الفيديو: (الرجاء اتباع تعليمات الفنان الكبير… دون أدنى مسؤولية).

ليلة سودان المحبة تخرس البعض وتحرجهم وهم صامتون عن الجهر باستنكارها والسلفيون لايستطيعون قول شي ناهيك عن القيام باى عمل .