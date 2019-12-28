“الحرية والتغيير” تسمي رسمياً مرشحي والي شرق دارفور

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة سمت “قوى الحرية والتغيير” رسمياً مرشحيها لمنصب والي شرق دارفور، واطلعت مصادر، على أسماء المرشحين وأبرزهم، وشملت الترشيحات بحسب صحيفة الصيحة، “إسماعيل محمد توم سليمان – نداء السودان، عز الدين محمد أحمد الصافي – نداء السودان، بابكر إسحق إبراهيم – الإجماع الوطني ومحمد عبد الرحمن كتر – التجمع الإتحادي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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