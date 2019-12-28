مواطن يلقى مصرعه عقب خروجه من المسجد

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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تنظر محكمة شرق النيل في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على إثر خروج أحد المواطنين من المسجد ، ليحدث إحتكاك بينه وبين أحد المصلين .
وبعد مضي يومين تجدد النقاش بينهما حول إحتكاك المجني عليه بالمتهم الذي سدد طعنة للمجني عليه توفى على إثرها .
لتقوم الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وبحسب صحيفة الدار ، وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي بدأت في نظر قضية الإتهام الذي يمثله الأستاذ مأمون عبده المحامي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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