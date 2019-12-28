التحقيق مع “وداد” في اتهامات خطيرة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 73 مشاهدة تُواصل التحري برئاسة عقيد مع حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر ومكثت لساعات طويلة بمكاتب التحقيق الجنائي ببحري. Advertisements وكشف مصدر أمس، أن التحقيقات أوشكت على الانتهاء. وكانت المباحث قد ألقت القبض على “وداد”، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، بعد أن أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليها، وشملت التحقيقات بحسب صحيفة الصيحة، اتهامات بامتلاك أراضِ سكنية وعقارات وحسابات بنكية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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