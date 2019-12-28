رجل أعمال معروف يتملك منزل البشير بكافوري

تحصلت مصادر على معلومات بشأن المنزل الخاص بالرئيس السابق عمر البشير، والكائن بحي كافوري، والذي أعلن عنه من قبل في لقاء تلفزيوني انه آل الى رجل الاعمال محمد المأمون، وذلك بعد عملية مقايضة تمت بين الطرفين تردد في اوساط رجال المال العاملين في سوق العقارات ان الصفقة خاسرة بالنسبة للبشير.

Advertisements

وبحسب معلومات لصحيفة آخر لحظة، ان المأمون اقنع البشير وحصل منه على منزله ومنحه مقابل ذلك مساحة ضخمة بشرق النيل ضاحية سوبا قدرت باكثر من “7” قطع ارض، واقعة في مخطط يتبع لمجموعة نوبلز التي يديرها المامون والذي اقنع البشير وكل من دخل معه في معاملة تجارية بشأن المخطط المذكور انه سيصبح الاجمل بالبلاد اسوة بالمخططات السكنية الفاخرة بالخارج، وكان مقربون من البشير اشاروا عليه ان الصفقة خاسرة ولكنه آثر عدم الرجوع عن الصفقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)