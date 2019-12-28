حميدتي: الغلاء وارتفاع الاسعار (فورة لبن)

قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن المجلس السيادي تشريفي فقط ولا يملك صلاحيات واسعة بعد تشكيل مجلس الوزراء، فيما أكد أنهم لن يتخلوا عن الدين ولن يتراجعوا عنه أبداً.

وأضاف “نحنا قاعدين عندنا عين بتشوف وأضان بتسمع وبنساعد في الأمن وليس مسؤليتنا” وتابع “وفي والسلام برضو شغالين والناس ماراضين وشغالين عشان شايفين الخطر جاي علينا”.

Advertisements

وأشار حميدتي الى الحديث المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام بشأن البعد عن الدين والتقليل منه غير موجود على المستوى الرسمي. وقال “البعض يتدخل في الآيات القرآنية ولديه رأي حتى في أسباب النزول”، وقطع بانهم لن يتخلو عن الدين ولن يتراجعوا عنه ابداً. وقال بحسب صحيفة آخر لحظة : “دينا معرف وسطي وليس دين تشدد وإرهاب”، ووصف حميدتي الغلاء وارتفاع الاسعار بانها “فورة لبن”، وأقر بان البلاد تمر باوضاع معيشية صعبة وحث على فضيلة الانفاق واخراج الزكاة والتكاتف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)