إيقاظ سائق من النوم والعثور عليه ميتاً

دونت شرطة ولاية الخرطوم بلاغاً من أحد العاملين بأحد المصانع بوفاة زميلهم السائق بالمصنع في ظروف غامضة .

وبعد تدوين البلاغ تمت زيارة مكان الحادث ، وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية حول الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة ،

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وبحسب صحيفة الدار ، أفاد المبلغ في أقواله بأن زميلهم إعتاد على النوم بالمصنع وعند محاولتهم إيقاظه لم يستجيب مما حدا بهم لإبلاغ الشرطة ليتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )