إيقاظ سائق من النوم والعثور عليه ميتاً

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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دونت شرطة ولاية الخرطوم بلاغاً من أحد العاملين بأحد المصانع بوفاة زميلهم السائق بالمصنع في ظروف غامضة .
وبعد تدوين البلاغ تمت زيارة مكان الحادث ، وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية حول الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة ،
وبحسب صحيفة الدار ، أفاد المبلغ في أقواله بأن زميلهم إعتاد على النوم بالمصنع وعند محاولتهم إيقاظه لم يستجيب مما حدا بهم لإبلاغ الشرطة ليتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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