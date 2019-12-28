قوى الحرية: لم نصل حتى الآن مرحلة الانسجام الكامل مع العسكريين

قال عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي إن شراكتهم مع المكون العسكري في مجلس السيادة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الانسجام الكامل، وأشار إلى وجود محاولات لإحداث جسر للتواصل يتم عبره التغلب على العقبات.

وقلل عربي، من فرضية عزم الحكومة على تحرير أسعار المحروقات يهدف إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وأوضح أنهم في وضع سياسي هش لم يصل حتى الآن لمرحلة الانسجام الكامل مع العسكريين، ويدخل ضمن التحديات التي تجابههم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

ورجح اتخاذ خيار تحرير أسعار المحروقات في مشروع الموازنة لعام 2020م، حتى يتم تلافي الاختلال الهيكلي في الوضع الاقتصادي، معارضًا بذلك رؤية فريق الخبراء للحرية والتغيير الذي رفضها.

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وأشار عربي إلى أن عدم وصولهم إلى وضع مثالي مع المكون العسكري طبيعي لاختلاف مهام كل طرف، علاوة على عدم وجود سابق معرفة بينهم قبل 11 أبريل.

وقال إن العلاقات بينهما تحسنت بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبعد التوقيع على الوثيقة الدستورية، وأفاد بوجود محاولات لخلق جسر للتواصل يتم عبره التغلب على العقبات.

وأكد أن واحدة من مخاطر الانتقال الديمقراطي الآمن، والتي أدت إلى عدم استقرار التجارب الديمقراطية السابقة هي الفترات الانتقالية القصيرة التي لا تُستكمل فيها مهامها.

وبحسب صحيفة السوداني قال عربي “نحن ضد دعوة الانتخابات المبكرة، وهي غير لائقة بالتعهدات التي اتفقت حولها قوى الحرية والتغيير قبل إسقاط نظام البشير”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)