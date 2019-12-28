غياب وتردي في صحة البيئة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة يشكو الناس في مختلف الاحياء من غياب حملات الرش وإصحاح البيئة التي كانت تتزامن مع نهاية فصل الخريف وبداية موسم الشتاء والذي يشهد تكاثراً في الباعوض. Advertisements وفي الوقت نفسه تسجل احصاءات المستشفيات والمرافق الصحية بحسب صحيفة السوداني الدولية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات الاصابة بالملاريات والتايفويد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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