شاهد بالفيديو.. تسريبات اعترافات تدين البشير في ارتكاب مجزرة اعدام ضباط رمضان 1990

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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أقر الرئيس المخلوع عمر البشير خلال فيديو مسرب بإعدام ضباط من القوات المسلحة 24 /4/1990م من حركة 28 رمضان .
وقال البشير : “لوسبقنا البعثيين بـ 48 ساعة ماالذي سيحصل 48 ساعة ياجماعة هولاء الناس جمعوا خيرة ضباط الجيش لم يكن عددا محدودا .. عددهم محدود كبعثيين لكن التنظيم فيه خيرة ضباط الجيش جمعهم تنظيم للضباط الوطنيين”.
وظهر الرئيس المخلوع عمر البشير في مقطع مسرب نشرته قناة العربية في فيلم وثائقي، قائلًا خلال اجتماعات شورى الاخوان في 2013: “اوصلناهم الى رمضان ودفناهم”.
واضاف الرئيس المخلوع : “نحن استلمنا يوم الجمعة وكان موعدهم يوم الاحد ولم يتوقفوا.. يوم السبت بدا ضباط رمضان التنفيذ سمرنا الليل لاحباط محاولة البعثيين يوم السبت بعدها ضلوا يحاولو ويحاولوا حتى اوصلناهم الى رمضان ودفناهم ثم انتهت الحكاية”.
واستعرض الفيلم الوثائقي لقناة العربية العديد من مقاطع الفيديو المسربة للحركة الاسلامية منها اقرار القيادي بالنظام البائد علي عثمان محمد طه بتدبير الحركة لإنقلاب 89 .
وفي وقت سابق، كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ان لجنة التحقيق حددت مكان مقبرة شهداء 28 رمضان التى ظلت مجهولة منذ العام 1990 مشيرًا الى إنه سيتم التشاور بشأن نبش المقبرة أو الاكتفاء بوضع نصب تذكاري عليها أسماء الشهداء.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
و كان قد أصدر النائب العام قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق في اعدام 28 ضابطًا من القوات المسلحة 24 /4/1990م حركة 28 رمضان .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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