انخفاض في الاسعار

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : اقتصاد 4 مشاهدة تشهد الاسواق هذه الايام انخفاضاً في اسعار الخضروات والفواكه في اغلب اسواق العاصمة والولايات. Advertisements ورصدت جولة بحسب صحيفة السوداني الدولية في عدد من الاسواق ارتياحاً وسط المواطنين، وأرجع تجار الانخفاض للموسم الشتوي وسهولة وصول وانسياب الانتاج القادم من الولايات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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