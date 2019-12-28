انخفاض في الاسعار

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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تشهد الاسواق هذه الايام انخفاضاً في اسعار الخضروات والفواكه في اغلب اسواق العاصمة والولايات.
ورصدت جولة بحسب صحيفة السوداني الدولية في عدد من الاسواق ارتياحاً وسط المواطنين، وأرجع تجار الانخفاض للموسم الشتوي وسهولة وصول وانسياب الانتاج القادم من الولايات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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