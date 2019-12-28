 شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها بالضرب داخل مزرعة بسوبا

دونت إحدى الفتيات بلاغاً بشرطة الأزهري شرق تعمل سكرتيرة بإحدى المكاتب أفادت في بلاغها بأن متهمان قاما بحجزها وسببا لها الأذى ، وذلك داخل مزرعة بسوبا .

ومن خلال التحري أفادت الشاكية بأنها على معرفة بالمتهم الأول الذي إتصل عليها هاتفياً وطلب منها مقابلته .

وعند حضورها قام بإقتيادها مع المتهم الثاني بإحدى المزارع وقامو بالإعتداء عليها بالضرب بالعصى في أجزاء مختلفة من جسدها ليتم إسعافها للمستشفى لتلقي العلاج ، مما أدى الى إستقرار حالتها الصحية .

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وبحسب صحيفة الدار ، ألقت الشرطة القبض على المتهمان للتحري معهم حول الأسباب التي دفعتهم لإرتكاب هذه الجريمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )