التاريخ: 28-ديسمبر-2019
56 مشاهدة
دونت إحدى الفتيات بلاغاً بشرطة الأزهري شرق تعمل سكرتيرة بإحدى المكاتب أفادت في بلاغها بأن متهمان قاما بحجزها وسببا لها الأذى ، وذلك داخل مزرعة بسوبا .
ومن خلال التحري أفادت الشاكية بأنها على معرفة بالمتهم الأول الذي إتصل عليها هاتفياً وطلب منها مقابلته .
وعند حضورها قام بإقتيادها مع المتهم الثاني بإحدى المزارع وقامو بالإعتداء عليها بالضرب بالعصى في أجزاء مختلفة من جسدها ليتم إسعافها للمستشفى لتلقي العلاج ، مما أدى الى إستقرار حالتها الصحية .
وبحسب صحيفة الدار ، ألقت الشرطة القبض على المتهمان للتحري معهم حول الأسباب التي دفعتهم لإرتكاب هذه الجريمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها بالضرب داخل مزرعة بسوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.