تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الخدمات على مدار الـ (24) ساعة

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة أكملت محلية الخرطوم، ترتيباتها الادارية والفنية والامنية للاحتفالات بالعيد الرابع والستين للاستقلال المجيد والذكرى الاولى لثورة ديسمبر العظيمة. وكشف الاجتماع الموسع للجنة العليا للاحتفالات برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن “م” صبري بشرى حسن الشاذلي بحضور الادارات المختصة بالخدمات وهيئة وشركات النظافة العاملة، عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الت “24” لمراقبة ومتابعة الخدمات، بجانب اعتماد برنامج مكثف لنقل النفايات وازالة التراكمات والتلوث البصري في المحلية. بجانب مراجعة انظمة الانارة في الطرق بمواقع الاحتفالات. Advertisements كما أقر الاجتماع وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، عدداً من الموجهات العامة للاحتفالات في اطار السياسة العامة للدولة، الخاصة بتجسيد قيمة الاستقلال وثورة ديسمبر المعنوية والتاريخية، وعكس تواصل نضال الاجيال بعيداً عن التقليدية في البرامج عبر ابتكار انشطة جديدة تعبر عن الحدث ومآثر ذكرى الاستقلال والثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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