التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة اعلنت وزارة النقل عن خطة اسعافية لتوفير قطارات حديثة بمواصفات عالمية، وزار وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر عطبرة أمس وبشر بعودة السكة الحديد لعهدها المشرق وتفقد العمل في الورش والخطوط. Advertisements وقال بحسب صحيفة السوداني الدولية: ننفذ في خطة اسعافية للعبور للتقدم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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