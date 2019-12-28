شراكة بين الخرطوم والتصنيع الحربي

قررت ولاية الخرطوم ومنظومة الصناعات الدفاعية بالتصنيع الحربي إقامة شراكة بينهما لصالح تنفيذ المحاور الاساسية لخطة الولاية.

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وقال والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد عقب زيارته اول أمس لرئاسة المنظومة بكافوري واجتماعة بالقيادات قال وبحسب صحيفة السوداني الدولية: ان اللقاء كان مثمرا وحقق نتائج ايجابية تم فيها التوافق ان تقوم المنظومة بتوفير

احتياجات الولاية في قطاع النقل والمواصلات ومياه الشرب وجمع وتدوير النفايات كمحاور أساسية واولويات تعمل الولاية على تنفيذها في المرحلة القادمة خاصة صيانة البصات وتوفير متطلبات محطات وشبكات المياه وتدوير النفايات باستخراج الطاقة وغيرها من المنتجات من عمليات فرز النفايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)