مشروع موزازنة 2020م يجيز الابقاء على دعم القمح والرفع التدريجي للمحروقات

أجاز مجلس الوزراء فى جلسته مساء الجمعة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس مبدئيا مشروع موزازنة 2020م بالابقاء على دعم القمح وغاز الطهي كما هو والرفع التدريجي للمحروقات .

وقال الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريحات صحفية عقب الجلسة، ان مشروع الموازنة سيتم رفعة خلال يومين الى المجلس التشريعي المؤقت “المجلس السيادي ومجلس الوزراء” للاضافة والتعديل بهدف الاجازة النهائية .

وبشر البدوي ان مشروع موازنة 2020م ستضاعف الصرف على التعليم والصحة مقارنة بموازنة عام 2019م بجانب الالتزام بمجانية التعليم الاساسي الحكومي ومنع اي جهه من فرض اي رسوم بالاضافة الى توفير الوجبة المدرسية المجانية للتلاميذ لكل المدارس الحكومية بالدولة من خلال تخصيص نسبة 2% من التحويلات الجارية للولايات مع الالتزام بمجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية ومنع اي رسوم من اي جهه .

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وأكدت الموازنة على ازالة التشوهات والفوارق في المرتبات والاجور وزيادة بند المرتبات بنسبة 100% زيادة الحد للاجور من الحد الرسمي البالغ قدره 425 الى 1000 جنيه في الشهر مع خلق اكثر من 250 الف وظيفة كحد ادني للشباب .

واضاف البدوي بحسب وكالة السودان للأنباء ان موازنة 2020م ترتكز على ثلاثة محاور اساسية هي تحقيق اهداف التنمية الاممية المستدامة من حيث تخصيص الموارد والاهتمام بمتابعة البرامج لتحقيق موجهات الميزانية في مجال التعليم والصحة والمياه والخدمات الاجتماعية مشيرا الى ان مشروع الموازنة ركز على قطاع الخدمة المدنية من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وازالة التشوهات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)