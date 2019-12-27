عاجل| السودان يجيز رفع الدعم عن الوقود (التفاصيل الكاملة)

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أجاز مجلس الوزراء اليوم (الجمعة) موازنة العام 2020، أقر خلالها رفع الدعم تدريجيا عن الوقود (الجازولين، البنزين)، ومجانية التعليم الاساس والصحة الاولية، وزيادة المرتبات بنسبة 100%. وقال وزير المالية، ابراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي، ان الميزانية توفر دعم 900 الف أسرة بدعم نقدي 150 جنيه سوداني، وتقديم وجبة مجانية للتلاميذ في مرحلة الاساس. وأضاف أن الميزانية ابقت على دعم الدولة لدقيق الخبز وغاز الطبح. وترفض قوى اعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة، رفع الدعم عن الوقود. وستسلم الموازنة إلى مجلس السيادة الانتقالي لابداء ملاحظاته عليه، قبل اجازتها بصورة نهائية في اجتماع مشترك للسيادة والوزراء الاحد المقبل. ولم تتضمن الميزانية ارقام محددة للمنصرفات والايرادات، كما تحدد نسب مئوية للصرف الحكومي على القطاعات الخدمية. وكشفت مصادروزارية لــ(اخبار الخليج 365) أن حجم الاموال المرصودة للموزانة ثلاثة اضعاف موازنة العام الماضي التي بلغت 6 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعول على دعم يقدر بحوالي 5 مليار دولار من المانحين في المؤتمر الذي سيعقد بالخرطوم، لتسير به الموزانة في النصف الثاني. وسيبدأ تطبيق رفع الدعم التدريجي عن الوقود مطلع العام المقبل، وسط توقعات بأن يصل سعر جالون البنزين، حاجز 50 جنيها. وتوجه الميزانية لتطوير قاعدة معلومات متشابكة بين السجل المدني ووزارة الصحة والعون الإنساني لتقديم الخدمات. كما اقرت الميزانية توسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، وانشاء صندوق الأعمار والتنمية والسلام موجه للولايات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب تخصيص تمويل لعملية الدمج والتسريح للترتيبات الامنية بعد التوقيع على اتفاق السلام.

