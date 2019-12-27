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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، طلبا من رئيس الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو زيارة مدينة كاودا.
وحسب موقع “باج نيوز” أمس، فإنّ كلا الطرفين قدّما الطلب بمعزل عن الآخر، لكن من المُتوقّع أيضاً أن يزورا كاودا سوياً، ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل، سوى أنّ الزيارة لها علاقة بالدفع بعملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة مُرتقبة لـ “البرهان وحمدوك” إلى كاودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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