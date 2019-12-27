زيارة مُرتقبة لـ “البرهان وحمدوك” إلى كاودا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، طلبا من رئيس الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو زيارة مدينة كاودا.

وحسب موقع “باج نيوز” أمس، فإنّ كلا الطرفين قدّما الطلب بمعزل عن الآخر، لكن من المُتوقّع أيضاً أن يزورا كاودا سوياً، ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل، سوى أنّ الزيارة لها علاقة بالدفع بعملية السلام.