الدقير ينتقد التباطؤ في ملف تحقيق العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، القيادي البارز في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2020، نعتقد أنها غير موفقة، لأنها قائمة على جدلية الدعم.وشدد الدقير خلال مخاطبته ليل الجمعة ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين في ولاية الجزيرة: (بدون استقرار نسبي في الاقتصاد لن يكون هناك حل للمشكلة). وأضاف: (إن كان تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي القائمة على رفع الدعم وتحرير سعر الصرف هو الحل نحن نرى أن هذه روشتة مجربة وفاشلة). وقال السواد الأعظم من السودانيين الآن يعيشون ضنكاً في العيش وهذه كلها إفرازات النظام السابق، لكن لا بد للحكومة الحالية أن تتعامل مع هذا الأمر. ودعا الدولة أن تسرع وتضع يدها على كل الشركات، لأن هناك العديد من الشركات موجودة الآن خارج ولاية المال العام. وانتقد الدقير التباطؤ في ملف تحقيق العدالة وفي ملفات أخرى، داعياً الحكومة لتفعيل الإجراءات حتى تشعر أسر الشهداء بذلك لأن هذا الأمر أخلاقي في المقام الأول ووفاء لمن ضحوا بدمائهم. وقال الدقير: (نريد أن يطال التحقيق كل الجرائم حتي ينال القاتل جزاءه).

صحيفة الانتباهة