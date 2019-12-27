حميدتي: لن نتخلى عن الدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن المجلس السيادي تشريفي فقط ولا يملك صلاحيات واسعة بعد تشكيل مجلس الوزراء، فيما أكد أنهم لن يتخلوا عن الدين ولن يتراجعوا عنه أبداً.

وأوضح حميدتي خلال مخاطبته اليوم افتتاح مجمع عثمان بن عفان بالخرطوم بحري بحي “الدناقلة” عقب صلاة “الجمعة”، أن المجلس السيادي تشريفي فقط والمسؤولية تقع حالياً على مجلس الوزراء، وقال “يجب كل الناس تعرف هذا الكلام المجلس السيادي تشريفي بعد أن تم تشكيل مجلس الوزراء”، وأضاف “نحنا قاعدين عندنا عين بتشوف وأضان بتسمع وبنساعد في الأمن وليس مسؤليتنا” وتابع “وفي والسلام برضو شغالين والناس ماراضين وشغالين عشان شايفين الخطر جاي علينا”.

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وأشار حميدتي إلى أن الحديث المُتداول في “وسائل التواصل الإجتماعي” والإعلام بشأن البعد عن الدين والتقليل منه غير موجود على المستوى الرسمي، وقال “البعض يتدخل في الآيات القرأنية ولديه رآي حتى في أسباب النزول”.

وقطع بأنهم لن يتخلوا عن الدين ولن يتراجعوا عنه أبداً، وقال “دينا معرف وسطي وليس دين تشدد وإرهاب” وأضاف “لن نتخلى عنه ولن نتراجع وما بنجامل فيه إطلاقاً”، وأشار إلى أنه عقب الإنفصال تم أغلاق كل الجامعات السودانية في دولة الجنوب بما فيها جامعة القرأن الكريم، وأشار إلى نشاط المنظمات الكنسية ونوه إلى أنها تسعي إلى نشر ديانتها، ودعا بالمُقابل إلى ضرورة تفعيل النشاط الدعوى لنشر الإسلام ، وقال “دا عار وتقصير مننا كلنا وما مفروض نتكلم كلام بل نفعل فعل لأنو ربنا بيسألنا من الناس ديل”.

ووصف حميدتي الغلاء وارتفاع الأسعار بأنها “فورة لبن”، وأقر بأن البلاد تمر بأوضاع معيشية صعبة وحث على فضيلة الإنفاق وأخراج الزكاة والتكاتف.