رئيس مجلس الوزراء يتعهّد بتحقيق العدالة والقِصاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، باللجنة التنفيذية لـ”مُنظمة أُسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة”. وزار حمدوك أمس، مقر المُنظّمة يُرافقه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، واستمع حمدوك إلى تنويرٍ حول عمل المُنظّمة والمطالب المُستحقة التي قَدّمَها أعضاء اللجنة نِيابةً عن أُسر الشهداء، وتمّت مُناقشة كَافّة القضايا المتعلقة بالشهداء الأبرار، وَوَعَدَ حمدوك بتحقيق العدالة والقِصاص لدم الشهداء عبر القضاء العادل الذي أرسته ثورة ديسمبر المجيدة. المادة السابقة الجبهة الثورية: الاتفاق المرتقب سينهي حالة الحرب المقالة القادمة حميدتي: لن نتخلى عن الدين

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