هذا ماقاله غندور عن شهداء ثورة ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلق رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور تصريحات مثيرة بشأن شهداء ثورة ديسمبر. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (نرجو أن تسرعوا في التحقيق في من قتل الشهداء، نحن ننتظر ذلك لجنة وراء لجنة، الذين خرجوا يطالبون بالقصاص للشهداء، أنتم تركتم ذلك من خلفكم، كل همكم الآن في الوظائف. تركتم دماء الشهداء الذين كانوا سبباً في أن تكونوا أنتم في السلطة الآن). صحيفة الانتباهة المادة السابقة مجلس الوزراء يُجيز ميزانية 2020م برفع الدعم التدريجي عن (البنزين) و (الجازولين) المقالة القادمة الجبهة الثورية: الاتفاق المرتقب سينهي حالة الحرب

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