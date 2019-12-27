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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجاز مجلس الوزراء مساء اليوم “الجمعة” موازنة العام المالي 2020 برفع الدعم التدريجي عن المحروقات “البنزين” و”الجازولين” مع الإبقاء على دعم القمح وغاز الطبخ، وأقرت الميزانية زيادة كبيرة في مرتبات العاملين بنسبة 100%، ودعم مباشر لحوالي “4” مليون شخص بواقع “1500” جنيه للفرد ، للأسر الواقعة تحت خط الفقر مع زيادة الدعم مستقبلاً ليغطي حوالي “60 ـــــ 80% من المواطنين.
واعتمدت الميزانية مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية وتقديم وجبة إفطار لتلاميذ الأساس، بجانب مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يُجيز ميزانية 2020م برفع الدعم التدريجي عن (البنزين) و (الجازولين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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