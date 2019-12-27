أردول: الثوار انتزعوا الحرية عنوة واقتداراً

قطع ممثل قوى الحرية والتغيير مبارك أردول، أن الثوار انتزعوا الحرية عنوة واقتداراً، وحث العاملين بوزارة الثقافة والإعلام على لعب دورهم في التوثيق للثورة والاحتفاء بها.

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وقال خلال مخاطبته الذكرى الأولى لثورة ديسمبر التي أقامها تجمع العاملين بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، نريد أن نرى الجداريات والمجسمات الفنية على الشوارع والنصب التذكارية أمام القيادة والفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعبر عن روح الثورة وعظمتها منوهاً إلى أن الثورة لازالت مستمرة إلى حين تحقيق كافة المطالب وأنهم في قوى الحرية والتغيير لا يفعلون شيئاً لا يرضى به الناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)