عبد الحي يوسف يدون بلاغات ضد مروجي الشائعات

كشف الداعية عبد الحي يوسف عن تدوين بلاغ في مواجهة الصحفي منعم سليمان، واتهامه بالضلوع في نشر شائعات متعددة وأكاذيب بصورة ممنهجة، فيها اتهام للشيخ عبد الحي في أمانته العلمية والمالية.

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وقال بيان على الحساب الرسمي للشيخ عبد الحي بـ(فيسبوك) بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ذلك التعدي على الرجل بات يتعلق بالأخلاق والأعراض، مما سبب أذى كثيراً تعدى أثره إلى ذويه وأهل بيته، ونسبت إليه أقاويل وفتاوي مكذوبة منحولة، وتابع البيان بأن من تولى كبر نشر هذه الشائعات والترويج لها قلة قليلة كان منهم صاحب (الصفحة الرسمية للصحفي منعم سليمان)، وتبعه في ذلك بعض الناس.

وقد أعدت اللجنة القانونية عريضة للإتهام، أرفقت فيها ما نشر في الصفحة من إساءات وبذاءات يعف اللسان عن ذكرها، وقال البيان وبعد صدور أمر القبض على المدعو تعذر تنفيذه لتعمده إخفاء نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه، وعليه تم حظر سفره براً وبحراً وجواً بحسب أمر القبض الصادر بحقه بحسب الدعوى (1792/2019م) تحت المواد (29/26/24/10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)