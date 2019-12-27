طوفان بشري سيراً على الأقدام من بحري إلى الخرطوم

شهدت مدينتا الخرطوم وبحري أمس اختناقاً مرورياً نتج عنه انعدام في وسائل المواصلات وتوقف حريكة السير على الطرقات واصطفاف المركبات لأكثر من (4) ساعات أعلى الجسور اضطر المواطنون للزحف سيراً على الأقدام من وإلى بحري والخرطوم، في الوقت الذي تم إغلاق شارعي القيادة والقصر أمام المارة والمركبات.

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وفي المقابل وبحسب صحيفة آخر لحظة، تمكنت لجان المقاومة بمحلية بحري بالتصدي لسائقي المركبات والذين رفضوا نقل المواطنين، وأعلن البعض عن زيادة سعر التذكرة الأمر الذي أدى لحدوث مشادات كلامية بين السائقين ولجان المقاومة والمواطنين الذين أبدوا تذمرهم من عدم مراعاة السائقين للضائقة المالية التي يمر بها المواطن في البلاد.

واستنكر المواطنون تجاهل الدولة لما يحدث من فوضى في المواصلات وارتفاع فئة التذكرة يومياً من قبل السائقين دون وجود مبررات لتلك الزيادة، بالإضافة إلى تجزئة خطوط المواصلات والتي مازالت هي السمة البارزة في جميع الخطوط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)