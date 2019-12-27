الهلال يكمل تحضيراته لموقعة النجم الساحلي

أكمل فريق الهلال السوداني، تحضيراته لمباراته التي سيصطدم فيها بمستضيفه النجم الساحلي التونسي مساء السبت في المرحلة الثانية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث أدى الأزرق مرانه الأخير على الملعب الأولمبي برادس الذي سيحتضن اللقاء.

وقال المدير الفني للهلال، المصري حمادة صدقي بحسب (شبكة الشروق)، إن النجم الساحلي فريق محترم، لكن مع احترامي له، فالهلال كبير أيضاً، وبإمكانه الخروج بهدفه من المباراة.

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وأضاف “سنحرص على أن نقدم مباراة كبيرة ونفرض وجودنا على مجريات المواجهة”.

وأردف قائلاً: “بكل موضوعية يمكنني القول إن الهلال فريق كبير ولديه شعبية جارفة في السودان، وكمدير فني لهذا الفريق العريق أؤكد أن لدينا القدرة على الظهور في مستوى الحدث يوم السبت، وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وشدد صدقي على أن فريقه جاء إلى تونس بطموح كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وتابع: “درسنا المنافس جيداً ووقفنا على نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبإذن الله سنقدم أمامه مباراة كبيرة، تنعش آمالنا في التأهل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)