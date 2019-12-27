عاجل| وزير المالية يفجر مفاجأة مدوية تسعد ملايين الأسر الفقيرة (اعرف التفاصيل)

الجمعة 27 ديسمبر 2019 زف وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، خبرًا سارًا للمواطنين خاصة الأسر الفقيرة، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم القمح وإمدادات الغاز للمنازل بسبب تأثيرهم المباشر على الأسر الفقيرة

من سياق أخر، أكدت مصادر مسؤولة لموقع “اخبار الخليج 365 365”، أن مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك، يجيز مشروع موازنة عام 2020 ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي.

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