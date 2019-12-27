أكدت مصادر مسؤولة لموقع “اخبار الخليج 365 365”، أن مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك، يجيز مشروع موازنة عام 2020 ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مصادر لـ"اخبار الخليج 365": مجلس الوزراء يجيز مشروع موازنة 2020 ويصدر قرارا مهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.